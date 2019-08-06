Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı

28 dakika önce

Kahramanmaraş'ta polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polisin yol uygulamasında dur ikazına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 12,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek, doğu illerinden Kahramanmaraş'a uyuşturucu sevkıyatı ve ticareti yapmaya çalışan bir otomobili Doğukent Mahallesi'nde durdurmak istedi. Ekipleri fark eden otomobil sürücüsü, istikametini değiştirerek hızla uzaklaşmaya başladı. Polisten kaçan otomobil bir ağaca çarparak dururken, araçta bulunan şahıslar yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından havaya ateş edilerek durdurulan Okan P. ve Hüseyin D. yakalandı. Polis ekipleri otomobilin bagaj kısmında yaptığı aramada 12,5 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada
Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı Cani baba, 7 yaşındaki çocuğunun burnunu ısırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şüphelilerin otomobilinden 12,5 kilo uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]