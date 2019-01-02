Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüphelilerin Viyadükten Uçma Anı

Polisten Kaçan Şüphelilerin Viyadükten Uçma Anı

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz cuma günü polis kontrol noktasından kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı düşen otomobilin kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Polisten Kaçan Şüphelilerin Viyadükten Uçma Anı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz cuma günü polis kontrol noktasından kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı düşen otomobilin kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen bir kişinin düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin girişinde geçtiğimiz Cuma günü polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Bomonti çıkışında virajı alamayıp demir bariyerleri parçalayarak viyadükten düştü. SANİYELERLE KURTULDULAR Kazada, takla atan otomobilde bulunan sürücü Emre Ç. ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi yolda yürürken saniyeler sonra viyadükten uçan otomobil aşağı düşüyor. Düşen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kişinin daha sonra kaçtığı kameralara yansıyor. Kazanın ardından ise ambulans ve polis ekiplerinin geldiği görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Dolmabahçe Sarayı, Polis, 3. Sayfa
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