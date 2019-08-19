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Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı

29 dakika önce

Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve bir miktar metamfetamin...

Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının engellenmesine yönelik yapmış olduğu sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün saat 23.00 sırlarında Mahmutlar Mahallesi 250. Sokak üzerinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen motosikleti durdurmak istedi. Polisi gören şüpheli motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler peşine düştüğü Mehmet Ö. kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli kaçarken yere düşürdüğü ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yapılan üst aramasında ise tabancaya ait şarjör ile 2 adet mermi ve 2 parça halinde 11 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde bulundu. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme' suçlarından arandığı ortaya çıkan şüpheli Mehmet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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