Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracıyla bir evin bahçe duvarına çarpınca yakalandı.

Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracıyla bir evin bahçe duvarına çarpınca yakalandı.

Terzialiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle 45 TB 337 plakalı kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 5 kilometre kaçan M.S.A, Dipsiz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla bir evin bahçe duvarına çaptı.

Ekipler sürücü ile araçta bulunan Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Kamyonette yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, sustalı bıçak ve sopa bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazı suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı - Son Dakika
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