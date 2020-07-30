Polisten kaçan sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin bazı suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kamyonette yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, sustalı bıçak ve sopa bulundu.

Ekipler sürücü ile araçta bulunan Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Polisin ihtarına uymayan ve yaklaşık 5 kilometre kaçan M.S.A, Dipsiz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla bir evin bahçe duvarına çaptı.

Muğla 'nın Ortaca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, aracıyla bir evin bahçe duvarına çarpınca yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:01

Kaynak: AA

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