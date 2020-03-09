Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

6 saat önce

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobilin kovalamaca sonucu kaldırıma çaptığı kazada araç alev alev yanarak hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobilin kovalamaca sonucu kaldırıma çaptığı kazada araç alev alev yanarak hurdaya dönerken, araç sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı İlim Yayma önünde uygulama yaparken, Uğur K.55 ADD 181 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K. aracıyla kaçmaya devam etti. Kovalama sonucu Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında kendini kaybettirmeye çalışan araç sürücürücü Uğur K., otomobiliyle kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle birada alev adı. Kazada yaralanan Uğur K. araçtan dışarı çıkmayı başardı. Alevler ise otomobili kısa sürede tamamen sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araçtan geri demir yığını kaldı. Kazada yaralanan Uğur K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan sürücü kaldırıma çarptı, kullandığı otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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