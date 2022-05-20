Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı

20.05.2022 23:49
Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı

Çankırı'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, otomobille duvara çarptı.

Çankırı'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, otomobille duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Karatekin Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 CIY 334 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve ismi öğrenilemeye bir kişi yaralandı.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Otomobil, Çankırı, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:20 İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 23:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement