Polisten kaçan sürücü park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı - Son Dakika

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkol muayenesi yapmasına izin vermeyen C.P. gözaltına alınarak test için hastaneye götürüldü.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 'nde devriye gezen sivil asayiş ekipleri, şüphe üzerine C. P. (42) idaresindeki 34 NE 0522 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Adana 'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 3 araca vurduktan sonra yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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