Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Sürücü," Pişman Değilim" Diyerek Kendini Savundu

Polisten Kaçan Sürücü," Pişman Değilim" Diyerek Kendini Savundu

22 dakika önce

Polisten kaçan sürücü," Pişman değilim" diyerek kendini savundu Adana'da dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandıADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı.

Polisten kaçan sürücü," Pişman değilim" diyerek kendini savundu
Adana'da dur ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü gazetecilerin pişman mısın sorusun", Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim" yanıtını verdi.
Alınan bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri 01 FCD 75 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü S.A. polisten kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında S.A. Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.
Pişman değilim
Yakalanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan aramada şahısların her hangi bir olumsuzluğu olmadığı anlaşıldı. Sürücü alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.
Sürücü S.A, gazetecilerin pişman mısın sorusuna," Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim" yanıtını verdi. Sürücünün yanında bulunan bir kişi ise," Ehliyet yoktu kaçtık" diye pişkin cevap verdi. Yapılan alkol testinde sürücü 0.61 promil alkollü çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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