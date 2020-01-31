Polisten kaçan sürücü sınır kapısında yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçan sürücü sınır kapısında yakalandı

6 saat önce

Edirne'de kontrol noktasındaki denetimden otomobiliyle kaçan sürücü kovalamaca sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Polisten kaçan sürücü sınır kapısında yakalandı, System.String[]

Edirne'de kontrol noktasındaki denetimden otomobiliyle kaçan sürücü kovalamaca sonrası Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 45 SC 2923 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. Maarif Caddesi'ndeki denetim sırasında kontrol noktasından ayrıldı.

Polisin ikazlarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kovalamaca sonrası Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda ekiplerce durduruldu.

Araca kendisini kilitleyip direnen E.A. daha sonra araçtan indirildi.

Daha önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ileri sürülen sürücü E.A. sağlık kontrolü sonrası ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:14 Kaynak: AA
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