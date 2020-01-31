Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı, lastiklere ateş edilerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı, lastiklere ateş edilerek yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı, lastiklere ateş edilerek yakalandı

6 saat önce

KAYSERİ'de sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı, lastiklere ateş edilerek yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta bulunan ve 'hırsızlık' suçundan arandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesinde meydana gelen olayda polis, şüphelendiği 38 RA 984 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşinden gitti. Önünü kesen sivil polis aracına çarparak kaçmaya devam eden otomobilin sürücüsü, 4 kilometre süren kovalamaca sonucunda lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Lastikleri patlayan araçtan inip kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan aranması bulunduğu belirlenen Doğan K. (36) ve  Tayfun K. (37) gözaltına alındı. Polis, araçta da inceleme yaparken, soruşturma sürdürülüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
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