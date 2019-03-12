Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Sürücü, Yanlışlıkla Şantiyeye Girince Yakalandı

Polisten Kaçan Sürücü, Yanlışlıkla Şantiyeye Girince Yakalandı

1 saat önce

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Medeni A., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı.

Polisten Kaçan Sürücü, Yanlışlıkla Şantiyeye Girince Yakalandı, System.String[]
ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Medeni A., yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından, yanlışlıkla şantiyeye girince yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında sabit yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.  Özdemir Sabancı Bulvarı boyunca ilerleyen otomobil, daha sonra Adnan Kahveci Bulvarı'na döndü. Baraj seti üzerinden merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'na çıkan otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yönünde kaçmayı sürdürdü. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü otomobil, Mithat Özsan ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta yol zannedip, Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Burada tren raylarının yakınında durmak zorunda kalan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, araçtan inip, yaya olarak kaçmak istedi. Ancak 2 şüpheli, polislerce yakalandı. 

Yapılan kimlik tespitinde sürücünün Medeni A., yanındaki arkadaşının ise Yasin Ö. olduğu belirlendi. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen Medeni A. ve arkadaşı Yasin Ö., gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:42 Kaynak: DHA

Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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