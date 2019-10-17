Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan sürücünün aracında uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Polisten kaçan sürücünün aracında uyuşturucu çıktı

Polisten kaçan sürücünün aracında uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu bulundu.

Polisten kaçan sürücünün aracında uyuşturucu çıktı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymamayan sürücü kaçtı ancak polis ekipleri şüpheli otomobili takip etti.

Otomobil, Aydın Bulvarı'nda trafik levhasına çarparak durdu.

Araç sürücüsü R.Y, gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada, 5 gram skunk, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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