Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan sürücünün motosikletinden uzun namlulu silah çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Polisten kaçan sürücünün motosikletinden uzun namlulu silah çıktı

3 saat önce

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün motosikletinde 3 kalaşnikof ele geçirildi.

Polisten kaçan sürücünün motosikletinden uzun namlulu silah çıktı, System.String[]
Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün motosikletinde 3 kalaşnikof ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehit Yusufbey Caddesi Bülbül Mahallesi girişinde yol uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada polis ekipleri şüphe üzerine H.K'nın kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.K yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Motosikletteki çuvalda polis ekiplerince yapılan aramada, 3 kalaşnikof silah, 4 şarjör, 120 fişek ile 2 balistik yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BBP Sivas İlçe Başkanının evini kurşunlayan şüphelilerin araçlarından cephane çıktı Evlilik teklif ettiği iki kadın sosyal medyada birbirini bulunca gerçek ortaya çıktı Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan sürücünün motosikletinden uzun namlulu silah çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]