Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı

6 saat önce

DÜZCE'de, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı.

Polisten kaçan sürücünün otomobilinde aranan kişi yakalandı, System.String[]

DÜZCE'de, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir sürücü otomobili ile kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin aranmasının olduğu sürücünün bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı.

Düzce'ye bağlı Kültür Mahallesi'nde, devriye görevinde olan polis ekiplerini gören H.Y. yönetimindeki 81 FD 166 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri durumu fark edince kovalamaca başladı. Kısa süre sonra polis, otomobili durdurdu. Ekipler, sürücü H.Y. ve yanındaki M.Y. ile M.A.'nın kimliklerini kontrol etti. M.A'nın 'kasten yaralama' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu, otomobil sürücüsünün bu nedenle kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü.


Düzce, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:26 Kaynak: DHA
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