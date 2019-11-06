Polisten kaçan taksi sürücüsü aracı terk edip kayıplara karıştı

Yaklaşık 10 kilometre boyunca polis ekipleri taksi sürücüsünü kovaladı. Kaçamayacağını anlayan taksi sürücüsü, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57188 sokak içerisinde aracını terk etti. Aracı terk eden sürücü ara sokaklarda izini kaybettirdi. Polis ekipleri araçta inceleme yaptıktan sonra, çekici ile polis otoparkına çekildi.

Adana 'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan taksi sürücüsü, aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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