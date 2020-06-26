Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı - Son Dakika

Tekirdağ'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden biri polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen 12 kişi tespit etti. Polis ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İlk operasyon sonrasında tespit edilen S.G. ve E.G'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi. Birçok suçtan aranma kaydı bulunan, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma suçundan 5 yıl kesilmiş cezası bulunan S.G., 3. kattan atlayarak kaçmaya çalışırken belini kırdı. Operasyonda her iki şahısta yakalandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ