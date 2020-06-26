Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı, düştüğü yerde böyle görüntülendi - Son Dakika

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı, düştüğü yerde böyle görüntülendi

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı, düştüğü yerde böyle görüntülendi Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 13 kişi yakalandı Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tefecilik" gibi suçlardan aranılan şüphelilere yönelik...

Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı, düştüğü yerde böyle görüntülendi

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Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 13 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Tefecilik" gibi suçlardan aranılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 kişinin yakalandığı operasyon sırasında şüphelilerden bir kişi polisten kaçarken 3. kattan atlayarak belini kırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının projeli soruşturması koordinesinde, suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi tespit edildi. Polis ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11 kişi yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaçmak için 3. Kattan atladı

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonrasında tespit edilen S.G. ve E.G'nin yakalanması için de operasyon düzenlendi. Birçok suçtan aranma kaydı bulunan, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesilmiş cezası bulunan S.G. operasyon esnasında üçüncü kattan atlayarak kaçmaya çalışırken belini kırdı. Operasyonda her iki şahısta yakalandı.

Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilerek, el konuldu.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken 3. kattan atlayıp belini kırdı, düştüğü yerde böyle görüntülendi - Son Dakika
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