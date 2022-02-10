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POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI - Son Dakika

POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI

10.02.2022 11:33

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

BAKIRKÖY'de D-100 karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölen 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yağmur Alparslan'ın dayısı, "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış" dedi.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçtaki 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı. Yağmur Alparslan'ın ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. 15 yaşında hayatını kaybeden Alparslan'ın dayısı Metin Gezen, "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış. Polis bunları kavşakta yakalamış sonra arabayla çarpmış" dedi.

Tekrar kaçmaya çalışırken polislerin ateş açtığını belirten Gezen, "Benim yeğenimin hiçbir suçu yok o daha çocuk, 2006 doğumluydu. Dün dolaşıp 'Geleceğim' dedi. Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu. Bu davanın ölene kadar arkasındayım o polislere her türlü cezayı aldıracağım. Avukat tuttuk, dava açacağız" diye konuştu.

POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI
POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI
POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI

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Adli Tıp Kurumu, Serhat Kaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇARKEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ÖLEN KIZIN DAYISI OLAYI ANLATTI - Son Dakika
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