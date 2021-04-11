BURSA POLİSTEN KAÇARKEN APARTMANIN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALDI - Son Dakika

BURSA'da hırsızlık şüphelisi K.B. (27), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden çıkarılan K.B., gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde dün akşam oturduğu evin bodrum katından sesler geldiğini duyan M.İ. (36), polisten yardım isterdi. Çağrıya cevap veren polis, araştırma yaptığı sırada bir kişinin kaçtığını gördü. Şüpheli, girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden çıkarılan şüphelinin K.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.B., ifadesinde hırsızlık amacıyla binaya girdiğini itiraf etti. K.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.