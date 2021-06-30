Polisten kaçarken araçtan uyuşturucu attılar - Son Dakika

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve araçtan uyuşturucu atan şüpheliler yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 35 gram bonzai, 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesine Bursa ilinden uyuşturucu getirileceği ihbarına istinaden Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı "dur" ihtarına uymayan araç takip edildiği sırada şüphelerin araçtan uyuşturucu madde attıkları görüldü. Kısa süren kovalamaca sonrasında ilçe girişinde araç ve içerisindeki 4 kişi yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan şüphelilerin soruşturması devam ediyor.

(Tuna İşleyen/ İHA)