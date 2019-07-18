Son Dakika Haberleri: Polisten kaçarken balkondan atlayan cezaevi firarisi yaralandı
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Polisten kaçarken balkondan atlayan cezaevi firarisi yaralandı

2 saat önce

Aydın'da, 2 gün önce cezaevinden firar eden ve polisi fark edince birinci kattaki evin balkonundan atlayan hükümlü kaçamadan yakalandı.

Polisten kaçarken balkondan atlayan cezaevi firarisi yaralandı, System.String[]
Aydın'da, 2 gün önce cezaevinden firar eden ve polisi fark edince birinci kattaki evin balkonundan atlayan hükümlü kaçamadan yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. (25), 2 günce Aydın Açık Cezaevi'nden firar etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün, Kurtuluş Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini fark eden Ö.E, kaçmak için birinci kattaki evin balkonundan atladı. Aşağıda bekleyen polis ekiplerince yakalanan ve hafif yaralanan Ö.E, tedavisi için Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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