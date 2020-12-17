Son dakika haber! Polisten kaçarken bankaya dalan otomobil güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle caddede bulunan bir bankaya çarpma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş ekipleri saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında denetime başladı. Vatandaşlar ve sürücüler kontrol edildiği sırada bir otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Saltak Caddesi istikametine kaçan 20 AZ 641 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü Mustafa A. ve yolcu konumunda bulunan Hüsamettin K. direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya çarptı. Bankanın camına çarparak duran otomobil elektrik direği ile banka arasında sıkıştı. Polis ekipleri sürücü ve yolcu konumunda bulunan şahısları kaza yerinden kaçmadan yakaladı, gözaltına aldı. Sürücü alkol testinden geçerken, sağlık kontrolleri için ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçen şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ağır maddi hasar meydana gelen otomobil incelemek üzere olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Mustafa A. ve yolcu Hüsamettin K.'nin sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında ve polisin "dur" ihtarına uymamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı belirtildi.

POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Otomobille polislerden kaçan sürücü banka ile elektrik direği arasına hızla girerek sıkıştı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü ve yolcu konumunda bulunan şahıs otomobilden indi. Otomobilden indikten sonra kaçmayı planlayan şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kameralarında otomobilin çok hızlı gittiği ve bir anda bankaya çarparak durması ise izleyenleri şaşırttı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması şaşırttı.

(Eren Elyesa Polat - Hüseyin Yılmaz/İHA)