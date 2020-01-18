Polisten kaçarken çamura gömüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de polisten kaçan oto hırsızlık şüphelilerinden 3'ü yakalanırken, bir zanlı hafriyat kamyonlarının döküm sahasında çamura battı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece saatlerinde, çaldıkları otomobille kaçan hırsızların peşine düştü. Bir süre sonra araçtan inen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli ise araçla kaçmaya devam etti.



Boğazköy'deki ormanlık alanda aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli İSTAÇ'a ait hafriyat döküm sahasına girdi.



Buradaki çamura saplanan şüpheli saatlerce kurtarılmayı bekledi. Sabah saatlerinde çalışanlar tarafından fark edilen şüphelinin kurtarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Uzun süren çabalar sonunda kurtarılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle sahada çalışmalar durdurulunca bölgede hafriyat kamyonları uzun araç kuyruğu oluşturdu.



Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla döküm sahasındaki işlemler normale döndü.