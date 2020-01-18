Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı - Son Dakika

Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı

14 dakika önce

Arnavutköy'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy'de bataklık alanda çamura saplanan şahsın, hırsızlık şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre polislerden kaçarken çamura saplandığı belirtilen şahıs, saatler sonra kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bulunan çamura saplanmış halde bulunan şahsın önceki akşam 4 kişinin karıştığı otomobil hırsızlığı şüphelilerinden olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre dün 4 kişinin bir aracı çaldığı ihbarını alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, otomobilde bulunan GPRS'den şahısların yerini tespit ederek, peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında araç içerisindeki Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D. isimli 3 kişi araçtan inerek başka bir araçla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Bir kişi ise akşam karanlığından faydalanarak kaçtı. Ekipler sabah saatlerinde bir kişinin çamura saplandığı ihbarını aldı. Ekipler olay yerine gittiğindeyse şahsın hırsızlık şüphelisi Doğukan G. olduğu öğrenildi. Şahıs tedavi için hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(İHA)

Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı

Arnavutköy, Boğazköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil, 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 14:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçarken çamura saplandı, sabaha kadar orada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]