Son Dakika Haberleri: Polisten kaçarken Çubuk Çayı'na düştü
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Polisten kaçarken Çubuk Çayı'na düştü

1 saat önce

ANKARA'da, uygulama yapan polis ekiplerini görünce otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Adem K., Çubuk Çayı'na düşüp, ayağını kırdı.

Polisten kaçarken Çubuk Çayı'na düştü, System.String[]
ANKARA'da, uygulama yapan polis ekiplerini görünce otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Adem K., Çubuk Çayı'na düşüp, ayağını kırdı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alıp otomobiliyle trafiğe çıktığı öne sürülen Adem K., Atatürk Caddesi'ne geldiğinde trafik polislerinin yol uygulaması yaptığını gördü. Adem K., otomobili yol kenarına bırakıp, koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri de peşine düştü. Telsizden yapılan anons üzerine yaya devriye görevindeki çarşı bekçileri de alana geldi. Ekipler, Çubuk Çayı'nın kenarındaki bir kafeye saklanan şüphelinin peşinden içeri girdi. Bu sırada panikleyen Adem K., dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayı'na düştü. Çayın kenarındaki toprak alana sırt üstü düşen Adem K., oturduğu yerden kalkamadı.
SURİYELİ GÖÇMEN SIRTINDA ÇIKARDI
Polis ekipleri, ayağı kırılan şüpheliyi hareket etmemesi konusunda uyardıktan sonra yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ubeyd Amandu, çalışmalara katılıp, sarkıtılan merdivenle aşağı indi. Sağlık ekiplerinin sedye getirmesini beklemeyen Amandu, Adem K.'yı sırtına alarak yukarı çıkardı.
'ADIMI HATIRLAMIYORUM'
Adem K'.nın ilk müdahalesi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin ismini sorması üzerine adını hatırlamadığını söyledi. Adem K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Atatürk Caddesi, Çubuk Çayı, Keçiören, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:07 Kaynak: DHA
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