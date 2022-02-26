Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
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Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı

26.02.2022 07:41

Son dakika haberlerine göre Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktıADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokakta elektrik direğine çarpınca yanındaki arkadaşıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokakta elektrik direğine çarpınca yanındaki arkadaşıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Kaza nedeniyle elektrik hattında kısa devre meydana gelirken ardından trafoda yangın çıktı. Bir mahalle ise geceyi elektriksiz geçirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, şüphelendiği 01 AFF 409 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bulvardan Akdeniz Mahallesi ara sokaklarına giren sürücü, Güneşli Mahallesi'nden geçerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ara sokaklarda süren takibin ardından Süleyman Vahit Caddesi'ne çıkan sürücü, kaçışını bu kez 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında sürdürdü. Dar sokakta hızla kaçmaya çalışan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazanın sonucu isimi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşı kıskıvrak yakalandı. Kaza nedeniyle elektrik direğinde kısa devre meydana gelirken trafoda da yangın çıktı. 19 Mahallesi ise trafodaki yangın sonucu geceyi elektriksiz geçirdi. Gözaltına alınan sürücüye para cezası kesilirken hafif ticari araç otoparkına çekildi.

Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı
Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı
Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı

YORUMLAR
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Adana Yüregir, Yangın, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Polisten kaçarken direğe çarpıp, mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika


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