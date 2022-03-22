Polisten kaçarken el bombası atan şüphelilerin evlerinden uçaksavar mermisi çıktı - Son Dakika

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uçaksavar ve makineli tüfek mermileri ele geçirildi.

?Dün Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada, içinde 2 kişi olan otomobilden şüphelenen polis ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçtı, bu sırada otomobilden de yol kenarına el bombası atıldı. Bomba patlamazken, 2 şüpheli takiple yakalandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sonucu 2 şüphelinin bağlantısı olduğu saptanan 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler Y.R., A.Ç.B., S.B., Ö.G. ve A.İ.'nin adreslerindeki aramada, 1 el bombası, 54 makineli tüfek mermisi, 1 uçaksavar mermisi, 2 kurusıkı tabanca ile 21,7 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.