POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI - Son Dakika
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POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI

22.03.2022 17:52

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, 3 kişi daha gözaltına alındı.

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına el bombası atan 2 şüphelinin yakalanmasının ardından, 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uçaksavar ve makineli tüfek mermileri ele geçirildi.

Dün Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada, içinde 2 kişi olan otomobilden şüphelenen polis ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçtı, bu sırada otomobilden de yol kenarına el bombası atıldı. Bomba patlamazken, 2 şüpheli takiple yakalandı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sonucu 2 şüphelinin bağlantısı olduğu saptanan 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler Y.R., A.Ç.B., S.B., Ö.G. ve A.İ.'nin adreslerindeki aramada, 1 el bombası, 54 makineli tüfek mermisi, 1 uçaksavar mermisi, 2 kurusıkı tabanca ile 21,7 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI
POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI
POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI

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Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı Son dakika haberi | Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi Son dakika haberi | Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı

El Bombası, Uyuşturucu, Dörtyol, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇARKEN EL BOMBASI ATAN ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI - Son Dakika
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