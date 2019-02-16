Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarptılar

Adana
'da polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü
nizamiyesinin kapısına çarptı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Mehmet Nuri
Sabuncu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BEY 413 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler araçla Döşeme Mahallesi ara sokaklarına girdiler. Ahmet Cevdet
Yağ Caddesi boyunca ilerleyen otomobil, Erdal Acet
Caddesi'ne döndüğü sırada Adana Emniyet Müdürlüğü
1. Nizamiye'nin demir kapısına çarptı.
Otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Ekipler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Polis
ekiplerinin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü Mert B. (25), "Kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim kolumu tedavi edin ondan sonra üflerim." dedi. Alkol muayenesi yapılan sürücünün 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Söz
konusu kişilerin tedavilerinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.