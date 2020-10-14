Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika

Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı

14.10.2020 13:43
Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçan şüpheli girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışarak mahsur kaldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisten kaçan şüpheli girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri şüpheliyi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan aranan Y.G isimli şüpheliyi 211 sokak üzerinde takip etmeye başladı. Polisten kaçan şüpheli bir apartmana saklandı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheli apartmanın ikinci katındaki havalandırma boşluğunda sıkışarak mahsur kaldı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri şüpheliyi sıkıştığı havalandırma boşluğundan çıkarmak için çalışma başlattı. - AYDIN

Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı
Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı
Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken, havalandırma boşluğuna sıkıştı - Son Dakika

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