Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçarken Hidrolik Bariyere Çarptı

Polisten Kaçarken Hidrolik Bariyere Çarptı

48 dakika önce

? Belçika'da polisten kaçan alkollü sürücü, yol üzerindeki hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı.

Polisten Kaçarken Hidrolik Bariyere Çarptı, System.String[]
? Belçika'da polisten kaçan alkollü sürücü, yol üzerindeki hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç havalanarak yan şekilde yere düştü.

Olay Belçika'nın Roeselare şehrinde meydana geldi. Polisin uygulama noktasında durdurulmak istenen 24 yaşındaki Polonyalı alkollü sürücü kaçmaya başladı. Son sürat ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmek isteyen alkollü sürücü, girdiği bir yolda hidrolik bariyeri fark etmeyince hızla çarptı. Yerden havalanan otomobil yan şekilde yere düştü. Yaralanan sürücü polislerce gözaltına alınırken; yaşanan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Belçika, Dünya
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