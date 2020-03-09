Polisten kaçarken kaldırıma çarpan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken kaldırıma çarpan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçarken kaldırıma çarpan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çaparak alev alev yandı.

Polisten kaçarken kaldırıma çarpan otomobil alev alev yandı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da polis uygulamasından kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çaparak alev alev yandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.


Olay, İlkadım ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yaptığı uygulamada Uğur K. (38) 55 ADD 181 plakalı otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus ekiplerinin peşine düştüğü Uğur K., Derebahçe Mahallesi'nde sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışırken kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda alev adı. Kazada yaralanan Uğur K. araçtan çıkmayı başarırken, alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan otomobil Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan Uğur K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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