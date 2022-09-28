POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

28.09.2022 05:20

İZMİR'in, Konak ilçesinde, alkolmetre üflemeyi reddederek uygulama noktasından kaçan sürücü, seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

İZMİR'in, Konak ilçesinde, alkolmetre üflemeyi reddederek uygulama noktasından kaçan sürücü, seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, uygulama noktasında 1 polis memurunun otomobili durdurmak isterken, elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alsancak'ta trafik uygulaması yapan polis ekipleri, E.A. yönetimindeki 35 APN 759 cipi durdurdu. Alkolmetreye üflemek istemeyen E.A., uygulama noktasında polisin 'Dur' uyarısına rağmen kaçtı. Polisten kaçtığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, Ankara Asfaltı'nda seyir halinde bulunan, H.S. (40) yönetimindeki 35 APC 002 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, 110 AKS ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.S.?ye ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sağlık ekiplerince ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, uygulama noktasında E.A.?yı durdurmaya çalışan bir polis memurunun hafif şekilde elinden yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan E.A.?ya yapılan kontrolde, 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.A.?ya, alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika
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