POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
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POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

7 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASancaktepe'de polisten kaçan içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra kaza yaptı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de polisten kaçan içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, polis otosuna çarptıktan sonra kaza yaptı. Ekipler, otomobil içindeki şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokak üzerinde meydana geldi. Plakası anons edilen A.R yönetimindeki 41 YG 468 plakalı otomobil Sancaktepe'de görülünce polis ekipleri, peşine düştü. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Bir süre kovalanan şüpheli araç, polis otosuna çarptı. Şüpheliler buna rağmen kaçmaya devam etti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şüpheli otomobil, boş bir arsaya girerek kaza yaptı. Otomobilden inen 2'si çocuk, 4 kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette yapılan kimlik sorgulamalarında 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli otomobilde bulunan Ü.M adlı kadının 50' den fazla sayıda suç kaydı ve polis tarafından aranması olduğu bilgisine ulaşıldı.

"POLİSE MUKAVEMET VARDI"

Mahalle sakini Erkut Çamcı, "Zaten dışarı çıktığımızda polis arkadaşlar yatırmıştı. Polise mukavemet vardı. Bağırıp çağırıyorlardı, polise karşı geliyorlardı. Çocuğu itiştiriyorlardı. Kaçmaya çalışıyordu zaten kadın. Diğer arkadaşlar yakalayıp almışlar. Hırsız olduklarını söylediler. Hırsızlık yapmışlar polis aracına çarpmışlar herhalde. Kaçmaya çalışırken polis arkadaşlar önünü kesmişler almışlar." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polisten kaçan otomobil

-Otomobilin çarptığı polis arabası

-Olayın yaşandığı sokak

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mahalle sakini ile röp.

-Kaza yapan otomobilin kaldırılması

-Hırsızların yakalanma anı (cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:21 Kaynak: DHA
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