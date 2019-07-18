Son Dakika Haberleri: Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler tutuklandı - BALIKESİR
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Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler tutuklandı - BALIKESİR

21 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde, Ö.A (44), S.H (25) ve D.M'nin (43) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon başlattı.
Polis ekiplerince takibe alınan 10 BBE 48 plakalı aracı kullanan zanlılar, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil, kovalamaca sırasında yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Araçtan indirilen Ö.A, S.H. ve D.M, gözaltına alındı.
Yapılan aramada 1 kilo 69 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 15 bin lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler tutuklandı - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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