Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'da, polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

Polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'da, polisten kaçarken kaza yapan şüphelilerin otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında içerisinde uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bu sırada otomobilin kaza yapması sonucu araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 134 gram eroin, 163 gram esrar ve 75 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 960 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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