Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Samsun'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Samsun'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve yanan araçtan polis ekiplerince çıkarılan Uğur K'nin otomobilinin bagajında yapılan incelemede, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.

Yangın nedeniyle yaralanan Uğur K. ise Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da dün, uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38), kullandığı 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında Derebahçe Mahallesi İkizce Sokağı'nda aracının farlarını söndürerek ilerlerken kaldırıma çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücü polis ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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