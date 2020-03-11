Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı

7 saat önce

Samsun'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı, System.String[]

Samsun'da sürücüsü polisten kaçarken kaza yaparak yanan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan ve yanan araçtan polis ekiplerince çıkarılan Uğur K'nin otomobilinin bagajında 5 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile tabanca ele geçirildi.

Yangın nedeniyle yaralanan Uğur K. ise Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da dün, uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38), kullandığı 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında Derebahçe Mahallesi İkizce Sokağı'nda aracının farlarını söndürerek ilerlerken kaldırıma çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücü yanmaktan son anda polis ekiplerince kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:26 Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
01:22 NASA'nın 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi 2 yıl gecikebilir
01:19 New York'ta metro istasyonlarında temizlik yapıldı
01:18 Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını öldürdü
01:18 Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 7 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:35:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]