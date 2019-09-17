Son Dakika Haberleri: Polisten kaçarken kaza yapmıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Polisten kaçarken kaza yapmıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

20 dakika önce

Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Polisten kaçarken kaza yapmıştı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, önceki gece merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tiryakiler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 GB 1453 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Çıkmaz sokağa giren otomobil, park halindeki 23 HS 099 plakalı cipe çarparak durabildi. Kaza yapan sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 şahıs yakalandı. Olay sırasında bir polis memuru ise kazaen silahla hafif yaralandı. Polisten kaçan sürücünün çıkmaz sokağa dönmek isterken yaptığı kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde şüpheli aracın gelişi ve dönüş sırasında cipe çarpmasıyla peşinde olan polislerin kısa sürede şahısları gözaltına alması yer alıyor.


Öte yandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
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