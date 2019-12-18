Polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Polisten kaçarken kaza yaptı

6 saat önce

Şanlıurfa'da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu.

Polisten kaçarken kaza yaptı, System.String[]

Şanlıurfa'da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.


Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yapan iki şahıs araçla polisten kaçarken kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Şahısların kullandığı ve kaza yaparak duran araçta ise yapılan aramada her biri 1 gram olmak üzere toplam 71 parça satışa hazır eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 63 gram ağırlığında eroin, 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplamda 75 gram gelen metamfetamin maddesi, 4 poşet içerisinde toplamda 163 gram gelen esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı! "Bana kimse ceza kesemez" deyip polislere küfür etti

Son Dakika Haberleri
19:59 Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika Haber
19:57 Selahattin Demirtaş LeMan'da çizmeye başladı - Son Dakika Haber
19:56 Akşener, Ankara Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası yönetimini kabul etti - Son Dakika Haber
19:51 Duvara çarpan kamyonda sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
19:50 Dışişleri'nden Hollanda'ya tepki: "FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması kabul... - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]