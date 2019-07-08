Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçtan 20 kaçak göçmen çıktı
1 saat önce
İstanbul Küçükçekemce alkol uygulaması yapan polisten kaçmaya çalışan panelvan araç, bariyerlere çarptı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Küçükçekemce alkol uygulaması yapan polisten kaçmaya çalışan panelvan araç, bariyerlere çarptı. Aracı kontrol eden polis ekipleri, 20 kaçak göçmenin olduğunu tespit ederken, sürücü ve yanındaki 1 kişi olay yerinden kaçtı. Olay saat 01.00 sularında Küçükçekmece D-100 Karayolu
Fidanlık mevkii Sefaköy
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkol uygulaması yaptığı sırada, 34 YT 6439 plakalı panelvan araç ters yöne girmeye çalıştı. Kaçmaya çalışan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada araç sürücüsü ile yanındaki 1 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Aracı kontrol eden polis ekipleri, çoğunluğu Pakistanlılardan oluşan mültecilerin olduğunu tespit etti. Polis
ekipleri, başka kimsenin kaçmaması için aracın etrafını hemen güvenlik şeridi ile çevreledi ve güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuz olmaması için trafik bir süre yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra mültecilerin götürülmesi için ek araç istendi. 20 mülteci kimlik tespiti için olay yerine sevk edilen araçla karakola götürüldü. Mültecileri taşına araç ise çekici ile çekildikten sonra trafik normale döndü. Mültecilerin nereye gittiklerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
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