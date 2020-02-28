Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçtan 30 kilogram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçtan 30 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçtan 30 kilogram esrar çıktı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu taciri kaza yaptı.

Polisten kaçarken kaza yaptı: Araçtan 30 kilogram esrar çıktı, System.String[]

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu taciri kaza yaptı. Araçta 30 kilogram esrar ele geçirilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 5. kilometresinde bulunan uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarın uymayan sürücü kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı uyuşturucu taciri sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araçta yapılan aramada, 30 kilogram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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