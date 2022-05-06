Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı

06.05.2022 12:47
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı

SAMSUN'da sürçüşünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, alt geçit duvarına çarptı.

SAMSUN'da sürçüşünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Hasarlı kaza sonrası otomobilde narkotik köpeği 'Tony' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında polis 55 BAM 56 plakalı otomobilin sürücüsü B.P.'ye (30) dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında B.P.'nni (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, Yeşilkent Alt Geçidi'nin duvarına çarptı. Narkotik ve trafik polisleri hasar gören otomobildeki B.P. ve H.A.'yı (39) gözaltına aldı. Şüphelilere 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.Narkotik köpeği 'Tony' ile otomobilde yapılan aramada, döşemenin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı
YORUMLAR
500
Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Son dakika! POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI, OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı Yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu, Otomobil, Narkotik, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçarken kaza yaptı, otomobilinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement