Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçarken Kaza Yaptılar

Polisten Kaçarken Kaza Yaptılar

1 saat önce

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı.

Polisten Kaçarken Kaza Yaptılar, System.String[]
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kovalamacanın ardından yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine 06 BFH 286 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından otomobil, İncesu Caddesi'nde M.D. idaresindeki 06 BAV 188 plakalı araca çarparak kaldırıma çıktı.

Otomobilde bulunan üç kişi ekipler tarafından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çarptıkları aracın sürücüsü M.D. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Çankaya, Ankara, Polis, Güncel
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