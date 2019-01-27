Polisten Kaçarken Kaza Yaptılar

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Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var

Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu