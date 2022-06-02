Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası

02.06.2022 17:57

Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olan sürücü, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da polisten kaçarken otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olan sürücü, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Kuşaslan, olayda yaşamını yitiren 24 yaşındaki İrem Özdemir'in ağabeyi avukat Ahmet Özdemir, yakınları ile sanığın avukatı katıldı.

Olay günü sanığın aracında bulunan başka suçtan tutuklu Ünsal B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlendi.

Ölen mimarın babası Mehmet Özdemir, olayın kaza olmadığını ileri sürerek, "Bu, bir cinayettir. Bunun dikkate alınmasını istiyorum." dedi.

Avukat Ahmet Özdemir ise sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Söz verilen sanık Kuşaslan, Özdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay günü polisten kaçarken akaryakıt istasyonuna girerek durmayı amaçladığını anlatan sanık, "Bayanı gördüğüm anda arada 5 metre mesafe kalmıştı. Mesafe kısa olduğu için fren izi çıkmamış olabilir. Kızı görünce panikledim, o nedenle direksiyonu kırdım ve manevra yaptım. Öldürme kastım yoktu. Orada yaya olabileceğini düşünemedim. Keşke bu olay yaşanmasaydı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 23 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"Henüz daha acımı yaşayamadım"

Meslek hayatına ölen kardeşinin davasını üstlenerek başlayan avukat Ahmet Özdemir, AA muhabirine, olayın "kasten öldürme" olduğunu düşündüklerini, bu konuda itirazlarına ilişkin hukuki başvurularını yapacaklarını söyledi.

Avukatlık mesleğine kardeşinin dosyasıyla başladığını belirten Özdemir, "Kendi dosyanız olunca diğer dosyalardaki gibi kendinizi ifade edemiyorsunuz. Biraz daha duygusal oluyor fakat üstesinden geldik çok şükür. Benim için sıkıntılı ve üzücü bir dönemdi, hala da öyle. Henüz daha acımı yaşayamadım. Acımı gömdüm, bu olaylar bittikten sonra çıkarıp acımı yaşayıp hayatıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bursa'da 2 Eylül 2021'de devriye polis timlerini görünce kaçan İsmail K. ve Ünsal B'nin bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Araçta 2 sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirilmiş, tutuklanan sürücü İsmail K. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası
Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası
Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası
Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası

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Kaynak: AA

Mehmet Özdemir, Ahmet Özdemir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken mimarın ölümüne neden olan sürücüye 23 yıl hapis cezası - Son Dakika


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