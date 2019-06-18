Son Dakika Haberleri: Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı
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Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı

2 saat önce

DÜZCE'de, polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçarken otomobiliyle fındık bahçesine daldı.

Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı, System.String[]
DÜZCE'de, polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçarken otomobiliyle fındık bahçesine daldı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çay Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında 67 LR 867 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçmaya başladı. Yunus ve asayiş şubesi ekipleri sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, fındık bahçesine daldı. Polisin durdurduğu otomobil ve Yunus T.'nin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yunus T.'ye trafiği tehlikeye sokmaktan para cezası uygulanırken, otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
Düzce Emniyet Müdürlüğü, Çay Mahallesi, Güncel
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