Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçan 3 şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçan 3 şüpheli, kaza yaptıktan sonra yakalandı.

Tekkeköy ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan 52 RF 822 plakalı araçta bulunan 3 kişi, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Otomobil, yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacının ardından Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde G.Y'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durdu.

Araçtan inerek yaklaşık 4 metrelik duvardan atlayıp Türk Kızılay Samsun Gençlik Kampı'nın ormanlık alanına kaçan şüpheliler, trafik polislerince kovalamaca sonucu yakalandı.

G.Y. ve E.Ç. ile otomobile yolda otostopla binen M.K. gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan E.Ç. ile G.Y'nin alkollü oldukları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
18:26 Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika
18:26 Uzungöl'deki kaçak yapıların yıkımına devam edildi - Son Dakika
18:25 Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız - Son Dakika
18:25 Günün Özeti - Son Dakika
18:24 Devlet desteğiyle arazilerini suyla buluşturdular - Son Dakika
18:06 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Son Dakika
17:33 İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 18:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçarken otomobille kaza yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]