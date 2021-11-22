Üye Girişi
POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI - Son Dakika

POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI

22.11.2021 15:27
POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikletin bagaj kısmından 28 bin euro ile 95 bin lira çalan şüpheli M.A., polisleri farkedince, saklandığı evin 2'nci katındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikletin bagaj kısmından 28 bin euro ile 95 bin lira çalan şüpheli M.A., polisleri farkedince, saklandığı evin 2'nci katındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

*- Sol bacağı kırılan M.A., polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım günü Atatürk Caddesi'nde park halindeki motosikletin bagaj bölümünden 28 bin euro ile 95 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameraları kaydını inceledi. Motosikletin bagaj kısmından paraları alarak kaçan şüphelinin, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahlı yağma', 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. olduğu tespit edildi.

Polis M.A.'nın, Şekerhane Mahallesindeki arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polisi fark eden M.A., çaldığı paralarla 2'nci kattaki evin penceresinden atlayıp kaçmak istedi. Yere düştüğünde sol bacağı kırılan M.A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen M.A., hastanede mahkumların tedavi gördüğü bölüme alındı. M.A.'nın, tedavisinin ardından cezaevine sevk edileceği öğrenildi. Şüpheliden ele geçen paralar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

Atatürk Caddesi, Hisarcık, Alanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı 15:16 Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar cep telefonu kamerasında 15:00 Eski nişanlısını sokak ortasında yumrukladı! O anlar cep telefonu kamerasında İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı 11:43 10 yıldır geliştirilen oyuna 400 milyon dolardan fazla bağış yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
15:16 Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası korkutan açıklama: Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak
15:15 Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğin 4-5 lira olacağı iddialarını yalanladı
15:12 50 yıl önce Bandırmalı gençler Türkiye'nin ilk füzesini yaptı! Hikayeleri beyaz perdede!
15:09 Ahmet Dursun'dan boşanan eş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Yarı yolda kaldım
15:05 Mesut Özil'e yağan çakmak ve şişenin detayları ortaya çıktı
15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı diziye cinsel ilişki sahneleri damga vurdu Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı diziye cinsel ilişki sahneleri damga vurdu         
15:45
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor         
12:39
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement