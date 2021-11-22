POLİSTEN KAÇARKEN PENCEREDEN ATLAYINCA BACAĞI KIRILDI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikletin bagaj kısmından 28 bin euro ile 95 bin lira çalan şüpheli M.A., polisleri farkedince, saklandığı evin 2'nci katındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı.

*- Sol bacağı kırılan M.A., polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım günü Atatürk Caddesi'nde park halindeki motosikletin bagaj bölümünden 28 bin euro ile 95 bin lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameraları kaydını inceledi. Motosikletin bagaj kısmından paraları alarak kaçan şüphelinin, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahlı yağma', 'hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. olduğu tespit edildi.

Polis M.A.'nın, Şekerhane Mahallesindeki arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Eve baskın düzenleyen polisi fark eden M.A., çaldığı paralarla 2'nci kattaki evin penceresinden atlayıp kaçmak istedi. Yere düştüğünde sol bacağı kırılan M.A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen M.A., hastanede mahkumların tedavi gördüğü bölüme alındı. M.A.'nın, tedavisinin ardından cezaevine sevk edileceği öğrenildi. Şüpheliden ele geçen paralar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.