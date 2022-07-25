Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı

25.07.2022 18:28
Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken, yol kenarındaki tomruklara çarptı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken, yol kenarındaki tomruklara çarptı. Araçta bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Kusurları nedeniyle trafikten men edilen otomobil, Plaka Tanıma Sistemi'ne girdi. Polis ekipleri, 54 TZ 192 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takip ettiği otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında istiflenen tomruklara çarptı. Kazada, sürücü Erdem Kağan S., Eray S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Polis ekibinin haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, sürücü hakkında soruşturma başlattı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobilin yoldan çıkarak tomruklara çarptığı görüldü.


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Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçarken tomruklara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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